美國晶片製造商輝達（Nvidia）收購安謀（ARM）案破局，2個月前就曾大膽預測這個併購案很難過的知名半導體分析師陸行之表示，軟銀除了可以拿到一大筆違約金外，也樂得將ARM重新IPO（首次公開發行）獲得更高的估值。

陸行之今（9日）也在臉書指出，根據來自產業界的了解，ARM獲利其實不夠好，未來幾年IP授權費用定價可能會隨著半導體通膨趨勢而順勢上調。

外媒報導，日本軟銀8日宣布，輝達收購軟銀旗下英國晶片設計商安謀一案破局，主因是來自重大的監管挑戰，軟銀和安謀有權保留輝達簽約時支付的20億美元，其中包括12.5億美元分手費；軟銀也宣布安謀執行長將由資深老將哈斯（Rene Haas）接任，推動安謀股票上市，目標將在明年度IPO。

陸行之表示，他曾直言這個併購案很難過，之前有英國政府反對，美國反托辣斯部門聯邦貿易委員會(FTC)也以反壟斷為由，提起訴訟，並指出I、Q、A(指英特爾、高通、蘋果)這些大咖可能有在後面運作，要是ARM被Nvidia買下來，其他人都不用玩了，大膽預測龍頭半導體未來合縱連橫的動態比解讀已經發生的新聞來的有趣。

陸行之也指出，他之前有說，這個案子沒了，馬照跑，舞照跳，輝達還是會在2023年推出 Grace ARM CPU， 軟銀除了會拿到一大筆違約金外，也樂得將ARM重新IPO 獲得更高的估值。但根據產業大大的了解，ARM獲利其實不夠好，未來幾年IP授權費用定價可能會隨著半導體通膨趨勢而順勢上調。