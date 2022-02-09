事故發生後有北上2班、南下3班區間列車要通過，臨時改由肇事車輛沒壓到的西線軌道單線通行，今（9日）日凌晨零時50分，自小客車吊離，所有設置重新檢查確定正常，才通報解除狀況。（民眾提供）

雲林縣斗六市後庄平交道昨（8日）深夜10點45分發生事故警報器遭撞毀事件，一輛自小客撞上卡在鐵軌，駕駛人40歲廖姓男子一度下車走開，警方到場處理時，他又走回來，酒測值0.77毫克，警方依公共危險罪和毀損罪將他移送法辦。

廖姓男子昨晚開車經過雲林縣政府正前方的後庄平交道，疑因車速過快，通過時撞上平交道的感應器設置，被紐澤西護欄擋住，整輛車卡在鐵軌上，所幸當時無列車通過。

感應器遭撞後發出警報，鐵路警察斗六派出所員警趕往處理，但感應器設置位置屬於一般道路，不在鐵路警察轄區內，轉由斗六警分局斗六派出所處理。

警方在現場只發現一輛白色自小客車停在平交道上，但不見駕駛人，查證車牌通知女車主到場，女車主表示車輛是借人開，她配合警方要求打電話給駕駛人，駕駛人走回現場坦承肇事，他是車主的丈夫。男子的酒測值高達0.77毫克。

事故發生後有北上2班、南下3班區間列車要通過，臨時改由肇事車輛沒壓到的西線軌道單線通行，今（9日）日凌晨零時50分，自小客車吊離，所有設置重新檢查確定正常，才通報解除狀況。

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