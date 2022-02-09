台南市永康分局透過大數據分析，針對永康區交通事故10大路段繪製警示地圖，統計永康區2021年10月到12月發生2066件A2交通事故，造成2826人受傷，而10大路段交通事故就高達984件，占所有車禍事故的48％，其中，又以車流量龐大的中華路290件為最多，平均單月釀近百起車禍。

永康分局交通組組長葉敏旭表示，永康區10大易肇事路段分別為「中華路」、「中山南路」、「中正南路」、「中正北路」、「大灣路」、「中正路」、「復興路」、「中山北路」、「中華二路」及「復國一路」，分析肇事時段以上、下班尖峰時間比例高，事故原因多為未注意車前狀況、未依規定讓車及違反號誌管制居多。

10大路段交通事故又以車流量龐大的中華路290件為最多。(永康分局提供／曹婷婷台南傳真)

永康分局更進一步深入分析比對，提出10大易肇事路（虎）口，分別為「中華路與中正南路」、「中華路與中央路」、「中華路與大橋二街」、「中華路與南臺街」、「中山南路與中山東路」、「中正南路與中央路」、「中正二街與中正二街336巷」、「中正路與正強街」、「永安路與仁愛街」及「復興路與高速一街」等。

永康分局也指出，中華路與中央路、中正南路及南臺街，因車流量極大，形成一處三角洲，該地點車禍頻傳，高居十大危險路段的前幾名，警方也針對10處路口運用交通崗，以手勢、指揮棒，加強車流通過路口時間，減少事故發生。

永康分局呼籲，行經10大危險路段與路(虎)口，行車或走路時應全神貫注，遵守交通規則、標誌、標線行駛，警方也會針對危險路段及路口，加強取締違規停車、闖紅燈、超速及機車未依規定兩段式左轉等交通違規，運用精準交通執法，保障人民生命、財產安全。

永康分局統計2021年第4季A2交通事故，總計發生2066件，較前年同期發生2089件，減少23件，永康分局長甘炎民特別指示交通組透過大數據分析，針對永康區交通事故10大路段繪製警示地圖，提醒用路人行經危險路段，應特別遵守交通規則，加強防禦駕駛觀念。