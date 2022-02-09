Future USS Montana (SSN 794) successfully completed initial sea trials this past Friday, announced today.



The Virginia-class submarine was launched on 3.3.2021

📽️of the flood & launch by NNShttps://t.co/Ey7HNjvSex pic.twitter.com/VdNFJtWOyz — 🇺🇸 Old Submariner ⚓️ (@USN_Submariner) February 7, 2022

據《星條旗報》8日報導，美國海軍維吉尼亞級最新攻擊潛艦「蒙大拿號」(SSN 794)，上週駛離維吉尼亞海岸，並順利完成首次海試。雖然美軍有意以維吉尼亞級潛艦，取代現有洛杉磯級潛艦，進而肩負與大陸海軍水面艦抗衡的任務；但先前該報曾分析，受限於零件、造船廠能量，維吉尼亞級潛艦想挑起抗中大樑，恐顛簸難行。

根據《海軍科技》報導，「蒙大拿號」這次的海試內容包括下潛、水面與水下高速運動等測試。其目的在於評估船舶的推進設備，以及能否在水面與水下進行高速運動，而海試也意味著該艦終於迎來首航。

Huntington Ingalls Industries (HII) announced today the successful completion of the initial sea trials Friday of fast-attack submarine Montana (SSN 794) 🇺🇸⚓️ @WeAreHII https://t.co/rfkTVEwVlM — Naval News (@navalnewscom) February 7, 2022

紐波紐斯特造船廠總裁波伊金斯(Jennifer Boykin)表示，很榮幸能向外界報告「蒙大拿號」已成功完成海試，未來該艦仍會持續進行各種驗證計畫。

她指出「由造船廠、蒙大拿號的水手與海軍領導層組成海試團隊，對於我們的工作品質充滿信心。他們信賴我們長達136年的高品質標準，而我們也有幸在我們設計、建造與維修的每艘潛艦與航艦上，持續採許此一高標準」。

波伊金斯強調，這艘船第一次出海對所有人來說都是一個巨大的里程碑，這意味著過去以蒙大拿命名的艦艇如今終於成功復活。SSN 794是美國海軍第二艘以蒙大拿命名的艦艇。

排水量達7,800噸的蒙大拿號，是依據紐波紐斯特造船廠與通用電船簽署的團隊協議而建造。該艦為維吉尼亞級的第4型，於2015年開始動工興建，並於2021年下水。

目前，美國海軍正建造維吉尼亞級潛艦以取代洛杉磯級潛艦，成為美海軍21世紀的核動力攻擊潛艦主力。維吉尼亞級潛艦能支援多種任務，並配備最新科技以提供強化火力、機動性與隱匿性。維吉尼亞級潛艦潛航可達數個月，航速超過25節。

Future USS Montana (SSN 794) Virginia-class Block IV attack submarine off of Norfolk, Virginia for sea trials - February 3, 2022 #ussmontana #ssn794



* photos captured from video posted by Huntington Ingalls - full video can be found at https://t.co/Wc7x25YbKk pic.twitter.com/c5wSfGpstz — WarshipCam (@WarshipCam) February 5, 2022

不過，先前《星條旗報》曾報導，維吉尼亞級潛艦雖被美國海軍寄予厚望，希望其能在21世紀下半葉承擔對抗中國大陸水面艦的任務；但因為零件提前耗損、備用零件不足、從其他潛艦拆零件進行維修，以及船廠維修工作大增、新潛艦交付延宕等危機，都讓維吉尼亞級潛艦在成為當家戰將的路上，充滿波折。