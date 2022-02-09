瑞昱(2379)去年營運暴衝，法說會中對於今年第一季持續釋出樂觀看法，4家外資紛紛出具最新研究報告，兩家目標價為6字頭、兩家為5字頭，最高為美系外資的650元，但看法趨於樂觀，惟也點出庫存消化狀況宜持續關注。

美系外資表示，瑞昱對於2022年前警示出憂喜參半的訊號，產品面上，瑞昱預估Wi-Fi、交換器和乙太網成長動能強勁，藍芽、音頻編解碼器穩定成長，電視SoC則是持平。應用表現上，看到自去年下半年大陸推動網路基礎建設社的電信標案將持續強勁，且PC市場轉向商用，將伴隨更高的規格，只是，消費需求持續停滯，且客戶抵制價格上漲，但瑞昱的目標還是透過產品組合改進以讓毛利率維持在高水準、即逾50%。維持瑞昱目標價590元、評等加碼。

另外，針對庫存天數從去年第三季度的97天增加到第四季度末的119天，瑞昱強調，該庫存在今年會逐步消化，且這並不意味著需求疲軟，美系外資點出，瑞昱的高庫存天數恐反映代工捆綁銷售，包括預建庫存和客戶訂單積壓。

另一家美系外資表示，瑞昱去年第四季獲利優於預期，但庫存天數卻明顯增加，展望第一季，瑞昱看好市場需求持續樂觀，毛利率維持穩定，乙太網路、交換器將持續享有高成長，預估瑞昱第一季營收季增幅度落在5%。維持瑞昱目標價566元、評等加碼。

還有一家美系外資表示，瑞昱對第一季營運持續樂觀，主要動能來自於數據傳輸的升級潮，將瑞昱目標價由680元調降到650元、評等維持買進。

日系外資表示，瑞昱在法說會中針對第一季營運看好在需求強勁下，維持樂觀預期，消費市場減緩衝擊將被企業需求成長抵銷，首季表現將呈現反季節性，預計營收季增5%、年增加23%，且儘管基期已高，仍預計瑞昱2022年營收年增上看14%，惟庫存修正不如預期將為潛在風險，維持瑞昱目標價600元、評等優於大盤。