消息面：

1.美國商務部公布，去年12月出口額月增1.5%，約為2281億美元；進口額月增1.6%，約為3089億美元。12月貿易逆差較11月擴大1.8%，達到逾807億美元，創下歷史新高，但低於市場預期的逆差830億美元。全年貿易逆差較2020年擴大27%，達到8591億美元，亦創下新高記錄。在備受關注的美中貿易方面，美國去年全年自中國進口額成長16.4%，為5064億美元，創下2018年以來新高。美國去年全年對中國的商品貿易逆差擴大14.5%，達到3553億美元，創下2018年（對華貿易逆差4182億美元）以來新高。

數據顯示經濟復甦帶動進口增長，以及新冠疫情導致服務需求放緩，是美國貿易逆差激增的主要原因，同時也透露出中國在履行美中首階段貿易協議上的採購進度嚴重落後。

2.美國全國獨立企業聯合會（NFIB）公布，1月小型企業信心指數下滑1.8點，為97.1點，創下去年2月來新低。調查顯示，缺工和不斷攀升的人力成本，仍然是企業最擔憂的事。

3.美國的通膨熱度未見消停的跡象，使聯準會可能在3月升息，且升息不只1碼（25基點）、或許達到兩碼的可能性升高，美國10年期指標公債殖利率尾盤上揚4個基點，報1.956%，盤中一度站上1.97%，創下2019年11月7日以來的逾兩年新高。30年期債息尾盤上漲3.4個基點，報2.252%，盤中一度觸及2.271%，創下6月4日來新高。根據最新利率期貨數據，交易商預料聯準會3月升息25個基點的可能性為70%，升息50個基點的可能性升至30%。

4.美國和伊朗重啟間接談判，雙方有望達成核協議，外媒報導，這項協議可能讓伊朗每日向市場釋出100多萬桶原油，使全球每日原油供應量增加約1%。受此打擊，周二美國期油下挫1.96美元或2.1%，為每桶89.36美元，盤中一度跌破89美元大關。布蘭特期油收跌1.91美元或2.1%，為每桶90.78美元。

5.歐洲央行總裁拉加德周一澄清目前沒有必要大幅緊縮貨幣政策，歐元持續走軟。市場觀望美國即將出爐的消費者通膨數據，美元走強。周二尾盤美元指數上揚0.2%，歐元尾盤跌0.2%，報1.1418美元。

6.烏克蘭的地緣政治緊張局勢持續為金價帶來支撐，周二國際金價連漲第3天，並創下近兩周來新高。惟聯準會可能大幅升息的臆測，使金價漲幅受抑。周二紐約期金收漲6.1美元或0.3%，為每盎司1827.9美元，創下1月26日來新高。現貨金尾盤漲0.4%，報每盎司1827.03美元，盤中一度站上1829.7美元，創下1月26日以來新高。現貨銀漲0.9%，報每盎司23.21美元。鉑金漲0.8%，報每盎司1028.36美元。鈀金漲0.7%，為每盎司2277.15美元。