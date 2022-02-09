華爾街靜待周四將公布的最新美國通膨數據，公債殖利率飆升逼近2%也激勵銀行股上揚，加上蘋果、微軟上漲領頭，標普500指數和那指盤中翻揚，周二美股四大指數齊收紅，激勵周三台股開漲93.77點，報18060.33點，再度站穩萬八，台積電等電子權值股買氣增溫，大盤更直奔18100點，觸及18111.2點，漲點擴大至140點，再創虎年開紅盤以來新高，惟面臨月線18193.13壓力，航運股略降溫、類指季線得而復失，金融也衝高後一度翻黑，台股漲幅回落，隨後光電、電子零件接棒，萬八穩當，截止上午10:30，加權指數上漲75.94點或0.42%，報18042.50點，櫃買指數上漲1.01點或0.46%，報219.66點。

台股周二ADR部分，台積電ADR漲1.14%，聯電ADR漲3.09%，日月光ADR漲1.54%。周三權值股給力，由台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)等權值股領漲，晶圓代工廠台積電開高7元，早盤高點至637元、漲幅逾1%；鴻海(2317)漲0.95%，來到106.5元；聯發科漲近2%至1125元。金融漲多回檔翻黑，貨櫃三雄萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609)漲幅消風，交由航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)撐航運一片天，成交量居冠亞軍。而美國對陸企的管制砍向面板業，加上電視面板報價出現止跌訊號，有利台灣面板廠，面板三虎領軍上攻，彩晶(6116)、友達(2409)、群創(3481)聯手漲約4%以上，助力光電漲幅凌厲，面板雙雄成交量居第三四名，第五名則為長榮。

半導體矽晶圓大廠環球晶(6488)營收繳出歷年最旺的元月，甩開收購德國同業世創案失利頹勢，周三早盤股價成功翻紅，盤中漲逾1%，最高來到708元，重返700元整數大關。車用及網通貢獻放大激勵營收、獲利動能點火，詮欣(6205)早盤股價續飆風，漲停鎖在88.8元，突破前波高點。德微(3675)元月營收續創高，激勵股價連2升，突破月線。

1月個股營收及去年財報數字陸續出爐，市場專家指出，台股仍有反彈空間，指數重回季線，技術指標即將落底轉強，搭配量能回溫，短線仍有上攻實力，但後續往上將遭逢前高套牢反壓區、賣壓不輕，震盪將轉趨激烈。

國泰證期顧問處協理簡伯儀提到，目前台股集中市場的上檔反壓將先看月線壓力位置。統一證券說明，美國大廠財報亮麗推升台系科技供應鏈、傳產龍頭股高殖利率、金融股升息題材，盤面三大類股均有表現空間，建議可偏多操作，選股以科技權值股、高殖利率概念股及壽險金控股等類股。