大陸現金存取3月將啟動新規。據大陸人行等3部門發佈的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份數據及交易記錄保存管理辦法》從3月1日起正式實施，規範包含商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構為自然人客戶辦理單筆5萬元（人民幣，下同）以上或外幣等值1萬美元以上現金存取業務，應識別並核實客戶身份，了解並登記資金來源或用途。這也讓「個人存取現金超5萬元需登記資金來源」近日登上微博熱搜。

根據中新網引述招聯金融首席研究員董希淼認為，新辦法對普通客戶來說影響不大，個人要存取5萬元現金情況真的已不多，行動支付及試點的數位人民幣等非現金支付已可滿足人們日常生活所需，不必非要使用現金。

此外，就算是需要存取5萬元以上現金，目前只是要多填寫一份大額現金業務表，取款要勾選用途，存款要勾選來源，未要求出具證明材料，對存取款便利程度影響很小。

而相關部門負責人也曾說明過，近年隨著金融產品和業務模式發生變化，金融行業反洗錢工作出現新挑戰，為提升洗錢和恐怖融資風險防範能力，需要通過制定《辦法》進一步完善反洗錢監管制度，加強反洗錢監管。