全國教育產業總工會近日接獲「舊制公費生」陳情，其兵役結訓日期為2018年8月3日，學校聘書也追溯自8月1日起聘，但教育部認為依相關規定不承認3天兵役年資，該師須比同期之女性公費教師在校多服務1年才可介聘，形成變相懲罰有兵役義務之教師。

依據《偏遠地區學校教育發展條例》規定，師資公費生分發到偏鄉擔任教師，或原本靠偏鄉地區學校甄選取得教師職位者，須連續服務滿6年，始得提出申請介聘至非偏遠地區學校服務。因此，年資計算攸關師資公費生介聘轉校任教的權益。

全教產理事長林碩杰表示，2017年《偏遠地區學校教育發展條例》施行後之師資公費生實際服務現職學校期間之實際年資得採計應徵服兵役而留職停薪期間之年資，也就是說「新制公費生」介聘時得採計兵役年資，「舊制公費生」不得採計，同樣是為國家服務卻有不同勞動條件，既是差別待遇、也是變相懲罰。

全教產表示，陳情教師表示因需照顧家人急於調動返鄉，但僅因為3天兵役期不被承認為教學年資，導致他必須多任教1年才可介聘到他校，這是懲罰有兵役義務的教師。

林碩杰指出，若教育部仍堅持不放人，至少也應依據「師資培育公費助學金及分發服務辦法」第9條之規定：「已連續服務3年以上未滿應服務年數者，依其未服務之年月數比例償還已受領之公費」，同意讓急於返鄉照顧家人的舊制公費教師於賠償公費後，完成調動，而非食古不化，剝奪調動之權利。

不過教育部回應，依「師資培育公費助學金及分發服務辦法」規定：「具兵役義務者於取得教師證書後，俟服完兵役後依規定統一辦理專案分發」，以藉此避免影響具兵役義務者之連續服務年限採計。

教育部說，師資公費生政策主要是為穩定偏遠及特殊地區師資並保障該地區學生受教權，而根據規定，公費生連續服務期間不包含服兵役期間，因此公費生於6年義務服務期滿後，始得申請介聘。