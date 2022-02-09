遠百竹北店上月14日開幕，不過才營運不到1個月，停車場的迴旋車道牆面滿滿都是擦撞痕跡，引發民眾抱怨動線設計不佳。一名男網友今（9）日凌晨發現，遠百竹北店疑似在進行停車場牆面拆除工程，圖片曝光讓網友大讚「高效率」，對此，遠百也證實此事，並透露會在11時開館前完工。

原PO於臉書社團《竹北遠北最新情報站》分享2張照片指出，「大半夜的，拆牆嗎？」根據他分享的圖片來看，停車場外停了兩輛工程車，停車場內車道的牆面也被拆除，地上仍可見牆面被敲落的碎石。

今日凌晨的遠百竹北店停車場外，停了兩輛工程車。（圖／翻攝自竹北遠北最新情報站）

圖文曝光後，一票網友歡呼留言，「太好了，可以安心去逛了」、「把矮牆拆了，把車道線重劃，簡單解決了停車問題」、「終於聽見大家的聲音了」、「沒想到遠百會這麼有效率，很加分」、「竹北遠百太有誠意了吧」、「很好！這個周末可以再去一次了」、「能改善就是一件好事」。

針對停車場拆除矮牆一事，業者則回應，消費者的反應都會積極改善，目前一樓出口側邊牆面，將在不影響整體結構的前提下拆除，並擴大車道寬度，預計會在今日11時開館前完成。另外，各樓層也會採取人工單向管制，並增加進出口管制來確保通行順暢。