香港防疫失守，繼前兩日單日新增600本土病例，今傳出消息，前一日新增1161例確診，再創新高。香港醫院管理局推算明（10日）起恐日增逾1000例病例，有專家及學者引述數據推算，至本月底恐日增1萬例。

香港新冠病毒Omicron疫情大爆發，港府昨（8日）公布當日有77763人打針（包括第一、二及三劑），連續兩日創單日新高，較7日再多4776人。

香港第五波疫情瀕臨失控，消息指，今日通報新增1161例確診個案，較昨日625例確診幾近倍增，再創疫情新高，更比專家及醫管局預測還早一日破千。港府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨指出，根據醫管局的內部估算，大約本周四（10日）確診數字可能破千例，希望嚴加管控社交距離措施可以遏制疫情。

香港城大生物醫學系團隊早前開發數學模型，推算若社交程度較聖誕及元旦假期水平僅減少25％，第五波疫情可能會讓約25萬人感染，團隊又預測，第五波新冠肺炎疫情二月底或三月會達高峰。另有香港專家及學者引述數據推算，至本月底恐日增1萬例。