大陸華東師範大學澳洲研究中心主任、亞太研究中心執行主任陳弘9日在大陸《環球時報》撰文指出，就在美西方不斷煽動和炒作俄烏軍事對峙危機的當口，美國國務卿布林肯7日匆忙首途澳洲在展開為期7天亞太訪問。顯而易見，在美國全球外交與安全戰略中，太平洋地區事實上已是重中之重。而這一番緊鑼密鼓的戰術操作的終極目標，就是對沖中國在亞太地區的和平發展與合作。打的是民主旗號，行的是推行軍事霸權之實，這正是美國太平洋戰略的實質所在。

陳弘表示，為期7天亞太訪問中，布林肯將在澳洲、斐濟、夏威夷舉行一系列高級別會談。除了會見澳洲總理莫里森，召集舉行美日澳印外長會談和美日韓外長會談外，此行一場重頭戲，是在斐濟會晤太平洋地區18個島國領導人。布林肯在行前聲稱，希望太平洋島國和美國一道，「提高我們在該地區的雄心」。美國政府高官透露，拜登政府計畫與其盟國和合作夥伴啟動一項新的太平洋島國倡議，希望與域內國家加強聯動與合作。

陳弘認為，布林肯此次訪問斐濟具有十分鮮明的戰略目的。一方面，口口聲聲要「幫助島國提高在氣候、海洋和交通等問題上所定下的目標」，但是在另一方面，又以意識形態來引領和規畫美國與南太島國的關係，要求島國「促進我們對民主、區域團結和繁榮的共同承諾的方式」。

近年來，美國拉著澳洲等國在太平洋地區動作頻頻，著力加強美西方對南太島國的全面影響力，企圖排擠、遏制和打壓中國同該地區各國在政治、經濟、社會、文化、教育等領域的互利合作。

陳弘稱，以澳洲為例，其向來將太平洋島嶼地區視為自己後院，在殖民主義心態驅使下，澳洲長期全然無視島國實際狀況和民生需求。從2010年起，坎培拉開始逐年削減對南太島國經濟援助，援助金額從2011年12.5億美元銳減至2016年的8億美元不到。而且大部分都用於島國所謂「制度建設」和「能力提升」上，實質就是移植和強加西方政治制度與社會治理模式，根本無助於當地經濟改善和人民生活水準提高。

陳弘指出，2017年以來，在美國劍指中國的「印太戰略」的引導下，澳洲推出其「太平洋進階計畫」，開始重新加大在南太地區的經濟援助力度。與此同時，澳洲不斷抹黑中國在太平洋島國的經濟援助計畫、「一帶一路」共建專案和其他經濟合作，屢屢阻撓和破壞中國企業在當地的基礎設施投資和建設活動。在來自美國的壓力下，紐西蘭也制定了相應的「太平洋重啟政策」。

陳弘強調，太平洋島國政府和民眾歡迎並讚賞來自中國的援助和合作，中國在各島國援助和投資興建的公路、港口、學校、醫院、文化場館等設施，直接提升了當地經濟水準，改善了人民的生活。去年10月，中國國務委員兼外長王毅視訊主持首次中國—太平洋島國外長會，取得豐碩成果。

對此，美澳等國自然如鯁在喉。在這一背景下，華盛頓和坎培拉的政客將太平洋島國視作同中國對抗的角力場。美國政府高官透露，布林肯還將在同馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦和帛琉領導人會晤期間與該三國簽署《自由聯合協議》，以推進美國的軍事准入。而且在美國誘導下，帛琉已提出美國可在帛琉建立軍事基地，甚至可在帛琉派駐美國海岸巡防隊。打的是民主旗號，行的是推行軍事霸權之實，這正是美國太平洋戰略的實質所在。

陳弘說，今年1月，美國國家安全委員會印太政策協調官坎貝爾聲稱，太平洋地區可能成為發生「戰略意外」地區，這是否暗示華盛頓可能將在該地區推動某種意想不到的突發事件？如果坎貝爾確實意有所指，那麼布林肯的斐濟之行就更加耐人尋味了。