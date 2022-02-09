FOX體育台家族在2021年1月1日退出台灣市場，有線電視業者「北都TaipeiNet」宣布從2月14日起，由ELEVEN SPORTS 1和ELEVEN SPORTS 2遞補73和74頻道位置。而北都也同步在2月推出新客戶申辦有線電視含光纖上網同享方案的送禮券及0元家電的活動。

因不堪長期虧損，FOX 體育台家族在2021年1月1日退出台灣市場，當時包括凱擘、台固、中嘉數位、台灣寬頻通訊（TBC）、台灣數位光訊（台數科），以及屏南、大新店民主、北港、世新、國聲等 47 系統都申請以 ELEVEN SPORTS 1、ELEVEN SPORTS 2 替代原本 FOX 體育台與 FOX 體育二台的頻道位置。至於大豐 3 系統則以緯來育樂台、緯來體育台分別取代 FOX 體育台、FOX 體育二台。

原本有線電視業者「北都TaipeiNet」是以其他類型的基本頻道補數量，不過為了回饋用戶，北都宣布，原先FOX體育台和FOX體育二台的73和74頻道位置，從14日起，由ELEVEN SPORTS 1和ELEVEN SPORTS 2遞補。

為積極搶客，北都也推出新一波優惠活動，只要新客戶申辦光纖上網含有線電視同享案，就可以直接獲得家樂福禮券2000元，另外再享有LINE TV一季的VIP會員，而申辦上網300M以上，還有小米電子鍋、氣炸鍋，空氣淨化機等多種家電，都可以依照申辦的速率直接0元帶回家。

北都表示，真正的光纖上網，指的是光纖到府FTTH，而非光纖到點HFC，北都所提供的300M、600M、1G，是真正的光纖到府FTTH，讓消費者同時連線WiFi也不用怕會出現停頓的狀況。