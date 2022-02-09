有暴力犯罪集團在高雄橫行，新興分局接獲被害人報案，該暴力集團在新興區某民宅設立經紀公司為活動據點，旗下成員眾多，小弟只要與人起衝突，就會撂一群人教訓對方，警方掌握犯罪事證後將治平檢肅目標對象何嫌及共犯呂嫌等共計15人拘提到案，還查扣球棒、斧頭等證物，依法送辦。

30歲的何姓主嫌是被列為治平檢肅目標，他平日在高雄市新興區某民宅設立經紀公司為活動據點，底下成員多為20多歲，平時活動於新興、三民、仁武等地區，何嫌常率眾犯下暴力滋事案，在前金區及新興區等處，打架或恐嚇限制被害人自由。

查扣經紀公司帳冊資料、球棒、本票、刀械、斧頭、平板等證物。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

新興分局接獲被害人報案後展開調查，去年12月期間，一名經紀公司成員劉男與詹姓男子起口角衝突，找了5人到成功路上來圍住詹男，逞凶鬥狠；今年1月期間，林男在女友手機上發現蔡男在社群軟體上說他壞話，他不甘被嗆，找來何姓主嫌出口氣，撂了10多人到新興區一間酒吧堵下蔡男和王姓友人，接著就一陣猛打，教訓意味濃厚。

經由專案小組實施跟監蒐證後，掌握何嫌及其他成員等人暴力犯罪事證後，於7，8日持搜索票及拘票兵分多路，到仁武、三民區、新興區等處，將何嫌及共犯呂嫌等共計15人拘提到案，分別查扣經紀公司帳冊資料、球棒8支、本票2份、刀械6枝、斧頭1把、平板1台等證物後，全案於8日依違反刑法恐嚇安全、妨害自由、妨害秩序等罪嫌，將何嫌等15人移送台灣高雄地方檢察署偵辦，訊後15人分別依1至3萬元交保。

不過小年夜苓雅區大帝國舞廳才遭人持球棒狠砸酒店大門，大年初二，新興區復興路一間酒店會館遭多名手持球棒的年輕男子，砸毀泊車櫃台，是否跟這群人有關，警方強調，先前滋事份子都已經到案，與該案無關。