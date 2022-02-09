金馬、金鐘雙金影帝常楓大年初六（6日）在睡夢中安詳辭世，享耆壽98歲。他生前最後1部作品是跟導演蔡明亮在2020年底拍攝的紀錄片《月亮 樹》，而身為該片出品公司「桂田文化藝術基金會」執行長的楊貴媚得知消息時難過表示「嚇一跳，初一還有跟女兒常青傳訊息，互道新年快樂，睡夢中過世沒有病痛最有福報，捨不得但還是祝福，這樣離開是最好，功德圓滿，非常有德性的人才能這樣」。

楊貴媚說「我雖然都沒跟常爸（指常楓）一起拍戲過，但很常在活動或是聚會當中碰面，都會聊家常、近況」，感謝常楓縱橫演藝圈70多年，貢獻了很多好的作品，也透露常楓相當熱衷提攜後輩，「對我們來說他就像是演藝圈大家的爸爸，大家都很敬重他，每次看到他都會叫他『常爸』，他也很樂觀，不會有長輩的架子，跟誰都可以相處得很好，很平易近人的一位影帝」，並分享前年拍攝《月亮 樹》，「常爸拍得很開心，因為常爸很喜歡蔡導，蔡導也很喜歡常爸，初次見面他們就聊得很好，一拍即合」。

影壇常青樹常楓，在《月亮 樹》中首次與蔡明亮導演合作，該片也成為他的遺作。（北影提供）

楊貴媚去年10月出席《月亮 樹》世界首映。（北影提供）

對此，「桂田文化藝術基金會」特助說常楓當時拍攝《月亮 樹》，那時候身體狀態都很好，拍了好幾個小時都沒喊累，甚至拍攝地點空軍官兵活動中心，休息的地方不是很舒適他也都沒有一句怨言，中場休息也都親民地跟工作人員聊天，拍攝前也相當敬業問有沒有需要先做什麼功課，得知蔡明亮的作品都是沒有劇本，他在現場很快就有導演想要的畫面。