網路上出現的錄影顯示，中方在測試一款單殼體傳統新潛艦。（截圖）

另一款先前不為人所知的中國新潛艦現身，延續了解放軍龐大的造艦計畫。就在去年，也出現了一款傳統動力新潛艦。但目前並不清楚，兩者間是否有直接關聯。

據《動力》（The Drive）網8日報導，周二稍早在社群媒體上出現錄影顯示，這款新潛艦顯然仍在進行初期測試。而艦體相當小，很可能遠比039型潛艦要小得多。

而知名潛艦戰作家兼專家薩頓（H. I. Sutton）推測，這艘新潛艦約160英尺（近50公尺）長，不如長略超過250英尺（約76公尺）的039A型潛艦。他指出，從這款新設計的中國潛艦大小看來，它可能和2018年首次現身的神秘無指揮室圍殼潛艦有關。

衛星影像顯示，先前的設計預估約長150英尺（近46公尺），和這款新潛艦接近得多。薩頓認為，這款新設計的潛艦很可能有單船殼，類似不知名的無指揮室圍殼潛艦。相對的，039型潛艦則有雙船殼。

BREAKING: New #submarine type seen in China -> https://t.co/xBFJHY5z21



My initial analysis:

New class

Single hull

Most like 'sailless sub' but with sail pic.twitter.com/qHCABqL92U — H I Sutton (@CovertShores) February 8, 2022