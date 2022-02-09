高麗菜今年1月下旬進入採收期後，量多價跌，台南有農民表示，過年前後高麗菜批發價每公斤已跌到6、7元，不敷栽種成本。台南市長黃偉哲體恤農民辛苦，透過民進黨台南市黨部號召認購總計近5000顆高麗菜，將轉贈給南市照顧弱勢老人、身障及兒少等社褔團體。

台南市府社會局今天在柳營區重興宮前農地舉辦捐贈儀式，本次受贈的高麗菜將由社會局分送給南市老人、兒少、身障、街友服務等社福機構與團體共128個，另外由社會局12區社會福利服務中心轉送給弱勢家戶，以及139個照顧關懷據點共餐加菜。

黃偉哲說，謝謝民進黨台南市黨部認購5000顆的高麗菜，雖然台南不是主要的高麗菜、或是蔬菜產地農民，但前一陣子農民大規模種植高麗菜，導致盛產期時供需失調，在台南一顆高麗菜已經賣到只剩10元，所以現在要趕緊把它採購起來，直接給一些社福團體，那避免流入市面上，影響到整體的蔬菜行情。

民進黨台南市黨部主委潘新傳說，黃市長心繫農民辛勞，擔心農民不敷栽種心血，因此結合市黨部平台發起認購行動，這次市黨部向農友認購5000顆高麗菜送關懷據點做公益，也希望能有更多企業及團體一起來認購。