樂多多集團年後的展店動作不停歇，包括肉多多、狂一鍋與數個新品牌都將陸續佈局登場，看好年後的轉職熱潮，集團於2月10日起北中南舉辦聯合招募，廣邀具三年以上餐飲管理經驗的優秀人才加入，釋出100個以上資深店主管／區輔導的職缺，月薪上看7萬元，搶人戰火一觸即發。

受疫情影響，不少餐飲業者選擇蟄伏、休業，樂多多集團卻逆勢展出8大品牌，去年八月迄今已開出30家新門店，年前肉多多火鍋高雄義大店的開幕，結合商場周邊飯店、遊樂園等一條龍接軌串連，搭上春節期間的國旅熱潮而一舉開出紅盤。

樂多多集團董事長林少鈞表示，接下來的品牌展店規劃，將朝街邊店與百貨店雙管齊下的模式，因應年度開出30家直營店的目標，大量管理階層的需求，看好年後的轉職熱潮與契機，所以釋出百名以上的店主管與區輔導職缺，希望藉一己之力，加速台灣餐飲業重返往日的榮景。

樂多多去年年末率先拋出調薪的議題，正職人員起薪從28700元調高至30000元，調幅達4.5％，這次的全台聯合招募，樂多多集團將釋出100個以上資深店主管／區輔導的職缺，月薪上看7萬元，並訂於2／10高雄、2／11台中、2／17中壢與2／18台北舉辦大規模的聯合招募。