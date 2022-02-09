據悉中國「國家隊」在周二下午進場拉抬A股，以及隔夜華爾街股市與中概股「金龍中國指數」走強，受此提振，周三香港股市開高走高，恆生指數開漲1.6%，稍早前一度漲約2%、站上24838.66點。國企股目前漲1.93%，報8677.70點。

受隔夜美國科技股強勁反彈激勵，恆生科技股目前飆漲近3%，成份股僅同程旅行和舜宇光學走低，分別跌1%和0.2%。騰訊漲1.5%、中芯漲2.76%、聯想漲2.85%、快手漲2%、華虹半導體漲1.36%、小米漲2.88%、瑞聲漲1%、美團漲3.6%、京東漲4%、嗶哩嗶哩大漲7.6%、百度漲4.72%、阿里巴巴漲近6%。

藥明生物恢復交易，但早盤以大漲逾9%開出後反轉走跌，目前下跌0.6%。該公司表示已經採取行動，要求從美國政府的「未經核實名單」剔除。其關係企業藥明康德大跌逾6%。

受隔夜國際油價大跌逾2%打擊，「三桶油」中石油、中海油、中石化同步走弱。

隔夜倫敦3月期鋁價格創下2008年以來新高，受此激勵，中鋁目前大漲12.5%、俄鋁漲8.8%、中國宏橋漲7.6%、五礦資源漲6.2%。