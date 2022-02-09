林姓竊嫌趁幼兒園延後開學，暗夜闖空門行竊，遭員警逮個正著。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃幼兒園延後開學 宵小趁機闖空門行竊

桃園因有幼兒園發生群聚感染，市長鄭文燦宣布公私立幼兒園延至14日才開學，卻有宵小暗夜闖入行竊，卻誤觸警報器，桃警到場逮人，林姓竊嫌還辯稱只是想休息、抱怨員警大過年的不通人情，卻被起出1.8萬餘元贓款，被依竊盜罪嫌送辦。

桃園警察分局大樹派出所員警，9日凌晨2點40分接獲保全公司報案，稱樹仁二街某幼兒園警報器大響，疑似有不明人士侵入，員警趕抵現場會同保全人員及園方人員搜查，在操場發現一個裝有提神飲料、礦泉水及一大串鑰匙的背包，經園方人員確認非園內所有，明顯有不明人士闖入，立即擴大園內搜查。

員警不久在園內會計室辦公室查獲35歲林姓男子，他說窗戶沒關就直接爬進幼兒園，進到幼兒園只是單純想休息、沒有要做壞事，還抱怨員警不通人情，「你們也知道過年啊！大過年的不需要這樣吧！」

但員警隨即在其衣物口袋內起獲贓款1.8萬餘元，當場將林姓竊嫌逮捕，依竊盜罪嫌移請偵辦。