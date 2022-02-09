宣捷幹細胞（4724）9日宣布，與雙和醫院合作，透過恩慈療法以幹細胞新藥UMC119-06治療新冠肺炎，經過1劑治療，已有3位重症患者陸續於1個月內康復出院，成效備受關注！

該合作案是在2021年由雙和醫院申請恩慈療法，宣捷幹細胞無償提供100劑間質幹細胞製劑UMC119-06，用於治療新冠重症患者。

此次雙和醫院收受患者共有6位，包括3位重症及3位已住進加護病房的極重症病人。經過1個月治療，有3名重症患者康復出院，著實令人欣慰。惟另3位極重症患者在施用1劑細胞製劑後，其中2位患者因病情著實嚴重，數日後病逝；另1位患者在施用製劑後，其間病情有所好轉，但最終不敵病魔，半個月後不幸辭世。

宣捷董事長宣昶有指出，從上述的情況來看，儘早施用細胞製劑對於患者效果較好，針對極重症病人，可能需要施用較多的製劑，方能見效。他期許未來能夠與更多醫療院所進行關於多劑製劑治療的研究，以提升重症及極重症病人的存活率。

疫情肆虐，呼吸衰竭致命的速度非常快，病況嚴重到要住進加護病房、甚至使用呼吸器或葉克膜的病人也急速攀升。部分重症患者會再惡化成極重症，會逐漸出現急性呼吸窘迫症候群，嚴重會多重器官衰竭，甚至休克致死。

宣捷幹細胞新藥UMC119-06的適應症包括急性呼吸窘迫症、慢性阻塞性肺病等，將間質幹細胞從病人的靜脈注射進去，再循環進入到肺部，啟動幹細胞發揮降低發炎、促進受損肺部細胞修復的機制，能有效改善病患肺炎的症狀。

隨著幹細胞治療日漸發達，待再生醫療三法上路後，宣昶有認為，未來應會出現更多的細胞藥物，屆時能給民眾選擇效果更好的治療方式。