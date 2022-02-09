2022年台灣燈會在高雄，而位於雲林縣的劍湖山（5701）世界，搶搭雲林北港2/12將登場的「2022北港燈會原鄉－相癒北港，希望嫣然」列車，順勢推出2022台灣燈會線上旅展優惠，即日起至2月20日，至劍湖山世界Fancy go網路商城購票，限時特賣單人票299元，再加碼3人同遊劍湖山世界只要國旅券1000元。

劍湖山世界經理張華紋表示，除推出台灣燈會線上旅展限時搶購價299元外，今年全新推出以恐龍為主題的新設施「VR Dino飛越恐龍谷」，也深受遊客的喜愛，結合元宇宙的概念，打造虛實合一的情境，包含有白堊紀的代表生物-暴龍、偷蛋龍、風神翼龍、副櫛龍、迅猛龍等，栩栩如生的恐龍們嘶吼叫聲逼真，讓遊客們驚嘆不已；來到飛越恐龍谷，還有恐龍實境表演秀，很適合親子一起同遊。

張華紋表示，春暖花開正是賞花的好季節，千株的山茶花在劍湖山茶花館優雅的盛開著，走進劍湖山茶花館可以看到山茶花相關商品；在劍湖山博物館，還有迎春開運蝶蘭展可欣賞。 另外，為刺激國旅券的觸動率，劍湖山再推出國旅券加碼優惠，即日起至4月30日，3人暢玩劍湖山世界，不分大人小孩同遊，只要1張千元國旅券；而2月星座優惠的幸運者是水瓶座和雙魚座，出示本人身分證，即可享350元優惠價。

張華紋說，2月份來雲林好好玩，除了晚上可以在北港、虎尾、斗六、西螺等地看花燈外，白天可以到劍湖山世界賞花、瘋恐龍、衝設施。