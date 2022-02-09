大陸國家市場監管總局9日表示，針對近期鐵礦砂價格出現異動的情況，市監總局與國家發改委近日聯合約談有關鐵礦砂資訊企業，要求提供公布訊息的事實來源，不得編造發布虛假價格訊息，不得捏造散布漲價訊息，不得哄抬價格。

市監總局又提醒告誡相關企業，發布市場和價格訊息前必須認真核實、做到準確無誤。

另外，市監總局和發改委高度關注鐵礦砂價格變化，將進一步研究採取有效措施，保障鐵礦砂市場價格平穩運行。同時，加強市場監管，對於捏造散布漲價訊息、哄抬價格等違法違規行為，「露頭就打，嚴厲懲處」。