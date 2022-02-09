大陸金融監管部門再出穩定房地產市場的金融政策。大陸人民銀行、銀保監會8日發佈《關於保障性租賃住房有關貸款不納入房地產貸款集中度管理的通知》，從印發日起，銀行業金融機構向持有專案認定書的保障性租賃住房項目所發放的有關貸款，不納入房地產貸款集中度管理，並提出銀行業要加大對保障性租賃住房的支持力道。

大陸銀行業大行人士透露，儘管2021年正式實施房貸集中度考核，但監管還是鼓勵銀行發放保障性安居工程項目、租賃住房專案的涉房貸款。因此過去一年有銀行在壓降房貸投放整體增速的同時，對公住房租賃貸款業務卻仍保持較快成長。此次政策調整正式落地，對房企和銀行來說都是利多。

據券商中國報導，將保障性租賃住房有關貸款排除在房貸集中度管理並非全新政策。實際上早在2020年12月人行、銀保監會發佈房貸集中度管理新規時，就對此政策預留空間。當時對外政策說明時提到，為支持住房租賃市場發展，待建立相應統計制度後，對於符合定義的住房租賃有關貸款，將不納入集中度管理。