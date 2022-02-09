行政院昨日（8）宣布放寬日本福島周邊5縣市食品管制，引發輿論沸騰。媒體人朱凱翔坦言，他並不反對開放核食，但他不反對的原因是因為科學，就像他也支持核電風險量化，兩者立場一致；反觀綠營支持者及綠名嘴們不反對，「是因為黨叫你吃屎，你也會吃，還說不吃不能加入CPTPP」。

朱凱翔昨日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文指出，他下了直播節目，瞥了一眼綠台政論，赫然發現自己不反對開放核食的詞彙，竟然與某綠營名嘴相同。

對此，朱凱翔強調，他不反對開放核食是因為科學，他支持核電風險量化，也支持核食風險量化，立場一致。反觀綠營支持者與名嘴們，「你不反對，是因為黨叫你吃屎，你也會吃，還說不吃不能加入CPTPP」。

此文發出後獲得超過3500個讚、超過150則留言，迴響熱烈。不少網友紛酸民進黨：「其實他們不反核能，不反核食，不反萊豬萊牛，不反毒，不反酒駕，不反黨政軍入侵校園，不反威權統治，純粹就是反國民黨而已」、「反對核四怕核災，再把核災食品吃下肚，原來核廢料的終極解法是吃下去」、「反對核四不反對核食……怎麼想都覺得奇怪」、「這是什麼道理？缺蛋的問題還沒有處理好，立馬就塞給大家核食」。