賀德芬痛批蔡英文「騙到學位」 轟民進黨給她穿小鞋

國民黨立委鄭正鈐、教授賀德芬、律師張靜及媒體人彭文正今（9）日召開記者會抨擊倫敦大學包庇總統蔡英文不存在的論文與博士學位，賀德芬在記者會一開始即痛批民進黨給她「穿小鞋」，「當蔡英文還在到處詐騙時」，她和陳水扁、謝長廷、盧修一等人早就是非常親密的戰友，天天在立法院進出為了民主奮戰，想不到現在卻有這樣的遭遇。

賀德芬表示，1980年代時蔡英文還在為自己的私人利益違法犯紀、到處詐騙，騙到學位、教職及律師資格等，但當時她與陳水扁、謝長廷、盧修一等人已經是非常親密的戰友，致力於台灣民主發展拼命搏鬥，每天為了法案、大學改革等進出立法院。

賀德芬說，立法院的民主意義就是人民的殿堂，應該是人民自己的地方，自己對於國家公共事務有所關懷，在立法院中表達合情合理，更指出在過去的國民黨時代，自己被「監督」的資料大約有2000頁，牽涉到的專案甚至有70、80個，但也從沒被國民黨干涉行使公民的權利，怒批「沒想到今天民進黨執政時，我們要遭遇到這樣的待遇」。

除此之外，針對綠委許智傑痛批國民黨立委幫忙商借場地，質疑是與「通緝犯」為伍的說法，賀德芬則力挺彭文正，說對方是自己遇過最誠懇、專業的媒體人，質疑對於監督政府公權力的行使「何罪之有？何時犯過罪？」

賀德芬認為，檢討國家元首的犯罪行為，是天經地義、言論自由的範疇，應該給予鼓勵，如此一來才可能往前進步，「我從不認為他是通緝犯，我認為他是當今媒體人中，最專業、最執著、最遵守媒體論理的媒體人，有資格得到普立茲獎！」

賀德芬說「許智傑先生在民主的路上還非常幼齒」，不知道其對台灣的貢獻在何處，怒批「拿著我們的薪水欺負人民，真是最典型的惡奴欺主」，並當場開嗆說「相信你還在這個大宅院中，歡迎你來說明，我們會在記者會時間內等著你，你隨時可以過來！」