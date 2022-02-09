許多年輕人北漂工作，租房卻成大問題，因為雙北房價驚人。對此，一名網友好奇詢問，每個月7000元有辦法在新北租到條件不錯的套房嗎？引發網友熱議，不少人感嘆地說，7000元以內、且條件好的房子多在比較偏遠的地區，像是淡水、瑞芳、烏來等等，而且也很看運氣，有時候在永安市場或南勢角，離台北不算遠，也能找到不錯的，但一般多是價格低，但屋況不好的房子，不是少了對外窗，就是頂樓加蓋。

一名網友昨在PTT上發文表示，不知道每個月7000元的預算，有辦法在新北市租到還可以的套房嗎？分租套房也可以？像是中永和、新店、三重或是板橋這幾個地區，套房大小約落在4至5坪即可。

多數網友認為7000元租套房很難，可能要分租套房或雅房比較容易，因為如今即便是新北市，房租部分同樣蠻驚人的，通常要比較偏遠才會較便宜。「淡水應該可以，只要不靠近台北市的應該都可以」、「三芝、福隆、烏來和深坑應該都可以」、「10年前中永和可能有，現在很難」、「可試看看瑞芳、平溪、雙溪、三芝、貢寮、石門和深坑」、「輔大附近蠻多的」、「永安市場要看運氣」、「 南勢角那邊也許會有」。

不過，也有網友分享其實7000元的套房是有的，但屋況就很不一定了，除了有些選擇可能是頂樓加蓋之外，也有些套房沒有對外窗，能否接受較看個人了。「我房租6500元，有獨立浴室，沒有對外窗，門牌是板橋其實是樹林」、「永和頂加約4坪套房，每月房租7500元，離公館很近」、「永安市場附近租過，但沒對外窗超級潮濕」。