台中42歲陳女士近期發覺在工作時無法集中精神、記憶力變差、晚上又睡不好，擔心自己罹患失智症，因而前往長安醫院神經內科就醫，經接受功能醫學檢查，檢查結果發現壓力荷爾蒙：腎上腺皮質醇節律異常所致，經整合醫療團隊量身訂做治療調養計畫，從飲食作息、營養補充、舒壓等方式調整，讓她回復記性及專注力。

該名患者父母都罹患失智症，因而他出現精神無法集中、記憶力變差症狀時就很害怕步上父母後塵，就醫時她告訴醫師可否進行失智基因的檢測，在經過討論後接受功能醫學檢查。

長安醫院神經內科醫師陳惠萱表示，檢查是否罹患失智症除了診間問診及神經學檢查，還包含抽血，目的在排除由於代謝問題、電解質異常、貧血、肝腎病變，或甲狀腺低下等所引起類似失智症的表現；也會安排腦部影像檢查如電腦斷層或核磁共振，確認有無腦部結構性病變如腦萎縮、腦中風、腦積水或腦腫瘤等，最後安排心理師做心智評估，最終檢查報告顯示陳女士一切正常。

陳惠萱解釋，功能醫學可以幫助找出發病的「原因」而不是只是治療「症狀」，以分子醫學及營養醫學為基礎，注重每個人不同的體質，考量基因、環境、飲食及生活習慣的差異，也注重每個器官之間的相互影響，再依據問診及檢驗等給予個體化的建議及健康計畫。若身體不舒服但去醫院檢查都正常，排除結構性的問題後，可以考慮功能醫學的評估。

透過功能醫學的評估，發現陳女士自覺腦袋不靈光的症狀可能和腎上腺皮質醇節律的異常有關，長期處於皮質醇過高或過低的狀況，會影響身體其他賀爾蒙及血糖，也會影響腦部功能。

陳惠萱強調，生活習慣不佳或壓力過大，如果又有多重危險因子，可能會加重未來失智症的發生機率，皮質醇的異常是一個警訊，透過整合門診，結合藥物、飲食調整及營養補充、作息調整、壓力管理等個體化建議，有機會改善症狀，幫助腦部功能穩定。

陳惠萱提醒，失智症有很多類型，有一部分是會遺傳，若家中長輩並沒有很明顯的三高或腦部外傷等問題，平時生活習慣都正常，但在65歲前就出現失智症狀，那也許就有基因相關問題，建議下一代的家人可提早評估檢查，早期介入有機會能延緩失智症發生。