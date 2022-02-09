大陸央視新聞用戶端9日報導，美國伊朗恢復履行伊朗核問題全面協議第八輪談判，在維也納當地時間8日重啟，陸談判代表、常駐維也納代表團王群大使就談判有關問題受訪表示，總的來看，當前談判正朝著最終解決問題的方向邁出積極步子。各方應珍視談判業已取得來之不易的進展，聚焦制裁解除及經濟保證等未決問題，進一步凝聚共識，力爭盡早達成協議。

王群指出，一是要保持相向而行。中方注意到美歐「一攬子方案」在解決伊方關切的未決問題上作出的一些努力，以及美方日前決定豁免對包括阿拉克重水堆在內的伊朗民用核專案的制裁，認為這是朝推動解決問題的方向邁出的正確一步。中方支持伊朗堅持通過談判解決問題的原則立場，希望各方繼續本著建設性姿態聽取伊方對「一攬子方案」的看法，充分重視伊方正當權益，解決伊方合理訴求。同時，也希望伊方能夠邁出相應步子，相向而行，特別是將有關訴求通過案文形式正式提出，供各方討論。

二是要營造良好氛圍。中方贊同進一步增強談判緊迫感，但人為設置談判時限的做法不具建設性。各方應在談判後期進一步加強政治意願並體現善意和靈活，從而推動協定的盡早達成。

三是把談判意願和文字落到實處。要聚焦制裁解除問題，該問題不僅涉及伊方的首要關切，也是中方關切的重要問題。美方作為當前伊核危機的始作俑者，理應解除所有相關對伊及包括中方在內的協力廠商的非法單邊制裁，以實際行動重新取信於國際社會；伊則在此基礎上恢復全面履約。中方認為，制裁解除不僅應該體現在字面上，更應通過具體舉措落到實處。

四是任何方案均須確保解決中方的正當合理關切。美方需切實兌現承諾，尊重中方正當合法權益，解決好涉中方實體和個人的制裁問題。

王群強調，伊核談判的歷史反覆證明，對話談判是伊核問題的唯一出路。希望各方堅持政治解決的正確方向，保持耐心和定力。中方將繼續堅定支持美伊恢復履約談判進程，與各方一道努力，共同推動此次談判早日取得突破。