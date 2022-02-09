彰化分署執行官胡天賜說明案件欠稅移送及拍賣情形。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

鉅松營造公司拍賣公告，底價1800萬元；為了配合目前新冠疫情，彰化分署本次拍賣限採通訊投標的方式，相關投標方式已公布在分署的臉書及官網上。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

曾承攬過祥光寺等工程等甲級營造公司，負責人陳女2016年病逝，將公司所有1億元股份轉讓給配偶洪姓男子，陳女過世後，洪男漏報遺產稅共1700餘萬元，遲未繳納，行政院執行署彰化分署決定15日法拍，元宵節只要花1800萬，就有機會得標甲級營造公司自己當老闆了。

法務部行政執行署執行官胡天賜表示，鉅松營造公司是一家一人公司，全部公司股東只有一個人，2019年間曾經在彰化承包過溙湧有限公司和祥光寺的營建工程。公司股東兼負責人為陳姓女子2016年病重，將公司所有股份1億元轉讓給其配偶洪姓男子，並由洪男擔任公司董事，陳女於轉讓1星期後隨即過世。

洪男在他配偶過世後，沒有申報遺產，被中區國稅局北斗稽徵所發現，依法核課了1700餘萬元稅捐及罰鍰，包含遺產稅919萬2389元及罰鍰793萬8311元，洪男遲未將上述欠稅繳納，北斗稽徵所於2018年間移送彰化分署執行。

彰化分署表示，受案後2018年就查封屬於洪姓負責人名下的所有股份，期間雖曾成功執行了上百萬元，但仍不足清償欠稅，再度對他持有的營造公司全部股份進行拍賣程序。

胡天賜表示，這家公司是一人公司，位在彰化二林，資本額達3800萬元，且已合法登記取得甲級營造公司證照，拍定人一旦取得全部公司股份，可順利登記為公司負責人，並取得屬於公司的甲級營造證明資格。可承攬資本額10倍以內的工程，也就是3億8千萬以內的造價工程；這也是執行署有史以來第一次連同甲級營造牌照及營造公司一起拍賣的案件。