「這個阿姨怎麼又被打了？」一名網友在網路上表示，9樓的住戶因為深夜裡恩愛聲音太大，回音傳遍整個社區大樓，害其他住戶的小孩以為有家暴事件發生，最後只好由管委出馬，貼公告提醒控制一下「幸福的吶喊」。

這名網友日前在臉書「爆廢公社」PO出一張照片，管委會在社區布告欄裡點名住9樓的住戶，寫著親愛的9樓芳鄰，你們夫妻感情恩愛社區裡每個住戶都知道，但深夜社區大樓回音較大，「希望您能控制一點您幸福的吶喊」，因為有住戶的小孩已經好幾次被這聲音嚇醒，以為有家暴發生，一直問「這個阿姨怎麼又被打了？」畢竟孩子還小無法理解您的喜悅，拜託互相體諒。

對此，網友看了公告笑翻：「夜夜炮擊」、「小朋友都知道，家暴專線113」、「應該引起很多人嫉妒吧」、「燒幹太大聲真的讓左鄰右舍很困擾」。

其實，和這張公告相似的內容過去也發生過，因為隔音太差，住戶受不了鄰居恩愛的聲音太大，貼紙條在鄰居家門上請她控制音量，不然小孩子不懂一直問「這個阿姨怎麼又挨打了」，很難解釋，還被網友PO上臉書「爆笑公社」，引起討論。