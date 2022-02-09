全台房價居高不下，讓不少年輕人哀號買不起房，甚至有8年級生已經決定「躺平」放棄努力，不過也有網友認為7年級生是目前買房主力，「七年級夫妻合力買一間一千多萬的房，真的是還好而已，又不是一定要買新或一定要買雙北。」

有網友在《Dcard論壇》上發文表示，八年級生幾乎都已出社會，對很多人而言，具挑戰性的無非是疫情導致的各種未知數，還有房價、金融市場的不穩定等，「本人我身為八年級中段班，因為疫情丟了工作，目前正在努力重來過，想問問其他八年級生們過得還好嗎？」

文章引起熱烈討論，許多人都提到房價議題，甚至有人已經選擇躺平，「87年已放棄買房，能活一天算一天」、「81年，已經不可能靠自己買房了」、「84年次工作不上不下，覺得這輩子買不起房子」、「86年次，工程師只想躺平，錢真的難賺」、「目前只想躺平，交男友、買房都是浮雲，至少過得舒服一些。」

此外，房價議題也在《PTT論壇》成為討論焦點，有網友好奇7年級的網友是不是現在的買房主力，還是仍買不起房？意外釣出內行人回文，「7年級都30幾歲了，算一算也工作十年左右，幾乎都結婚有小孩了，夫妻合力買一間一千多萬的房，真的是還好而已，又不是一定要買新或一定要買雙北。」

他也分享身邊同事的經驗說：「我公司部門的七年級一堆幾年前買新竹八九百萬貸八成三十年，一個月房貸兩萬多的，這種人超多啊，只是以前買真的比較爽，同事三房主建都超過30坪，現在三房主建大概都21~25坪而已，七年級是現在的買房主力啦，ptt應該也到了那個階段了，怎麼還會質疑別人唬爛？」

網友紛紛留言表示，「寧願背房貸也要買」、「沒買老了住誰的？還是你覺得租得到？」、「有家庭壓力就想買了啦，我以前也不信」、「同溫層的關係，自己做不到永遠都覺得全世界都跟他一樣」、「買得起啊，就是揹貸款一輩子。」