大陸影音網站bilibili（B站）8日晚間再針對過年期間員工猝死事件做出回應，強調公司管理層進行反思，將立刻展開多項工作，包含用最大力道擴招審核人員，今年增加招聘1000人，並加強關注審核員工的身體健康，除每年常規體檢外，也增設增設全天候的健康諮詢室。

稍早B站通過內部郵件說明，2月4日下午內容安全圖文審核部員工「暮色木心」於家中突發身體不適緊急求醫，於當晚8點左右因大面積腦出血不幸去世。針對該員工的工作強度，B站則表示事發前一周並未存在加班等情況。

據界面新聞報導，該事件一度在社交媒體發酵，眾多審核人員指該職位工作強度過大。面對內部員工和外界質疑，B站8日再度發布聲明，表示公司管理層進行集中反思，將立刻開展以下工作。第一是用最大力道擴招審核人員，今年增加招聘1000人，有效降低人均工作壓力。

第二則是加強關注審核員工的身體健康。除公司每年常規體檢外，本月開始針對組織內容安全中心的全員進行加強體檢，同時增設全天候的健康諮詢室。