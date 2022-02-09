本周投資人用年終獎金買進了那些ETF？據統計，金虎年開市後盤中零股成交值前10大ETF，其中有6檔是台股ETF。

前10大零股交易ETF包括：元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、統一FANG+(00757)、國泰台灣5G+(00881)、國泰智能電動車(00893)、國泰費城半導體(00830)、中信關鍵半導體(00891)、富邦公司治理(00692)等。其中0050是台股ETF成交值第一名，而00757是海外ETF成交值第一名。

群益馬拉松暨長安基金經理人王耀龍表示，2022年開年台股由台積電(2330)及金融股領軍一度創下18619新高水準，但隨全球股市下行跌破萬八測試支撐力道，主要重災區集中於IC設計、第三代半導體、新能源車等高本益比族群。市場修正幅度及速度顯示已有過度反應升息及地緣政治等國際利空，故此時操作策略可採分批逢低佈局策略偏多操作，看好族群包含半導體先進製程相關、雲端伺服器、低基期景氣循環股如記憶體、被動元件、航運等。

此外，值得留意，明天（2/10）MSCI將宣布季度權重調整，預期對台股影響不大。