聯嘉(6288)1月營收由於遞延效應，單月達到3.78億元，月增43.4％，年增16.9％，為兩年來單月新高。法人認為，電動車趨勢不變，聯嘉中長期訂單能見度穩定，在晶片短缺因素減緩後，客戶有望積極回補庫存，今年營運將重拾成長動能。

聯嘉1月營收明顯成長，主要去年12月下半旬客戶暫緩拉貨，產品遞延到今年1月出貨。目前晶片短缺及客戶停產問題仍在，主要客戶也降低產能，第一季營運仍受汽車銷量下滑影響。

聯嘉主要客戶皆為國際主流車燈廠，在手訂單穩定，手上備貨也針對未來中長期訂單準備。由於LED車燈取代傳統車燈趨勢明確，聯嘉單車燈數由過往2顆提升至4～8顆，滲透率持續提升。此外，法人認為，電動車大廠特斯拉今年展望仍佳，新客戶通用訂單也將於2022年開始大量生產，以及新創電動車企如Rivian等訂單陸續放量，現在就等晶片何時緩解，能夠刺激客戶回補庫存力道。

目前密西根廠已有2條產線開始小量生產，第3條也開始加速籌備，今年全年將再增加2到3條產線，2023至2024年完成8條產線，全產每年可貢獻22到23億元。