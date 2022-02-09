路透社9日報導，受到出口強勁以及民間企業投資熱絡下，馬來西亞上季的GDP(經濟成長率)可望出現正成長。不過，對當地未來景氣而言，新冠病毒Omicron還是威脅性較大的負面因子。

根據學者專家普遍預估，這個東南亞第3大經濟體的GDP，在2021年第3季衰退4.5%之後，上季可望反彈至年增3.3%。不過，因為新冠病毒的影響性難以估計，大馬上季GDP的市場預估值範圍，從低到1.5%，高到6.3%都有。

星展集團研究部則認為，馬來西亞的景氣已趨正常，上季GDP可望成長也是因為當地社交禁令鬆綁所致。同時，民眾消費、服務業、製造業甚至出口都可慢慢恢復像以往一般。

不過，馬來西亞最大貿易夥伴中國大陸的經濟成長腳步放慢，則是左右未來GDP走向的一大隱憂。

馬來西亞央行（BNM）在元月下旬也憂心指出，大馬將來景氣恐怕不能過分樂觀。不過，路透社元月中曾預估，大馬2022全年的GDP可望來到5.8%。