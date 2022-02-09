電池模組廠西勝(3625)布局電動自行車及儲能產品，成果逐漸顯現，有望成為今年營運成長主要動能，西勝表示，今年營運有望逐月成長，非IT業務可望帶動整體毛利率提升。

西勝過去以代工為主，公司近幾年積極轉型，開發電動兩輪車及儲能產品，陸續投資品睿綠能科技2.5億元及策略夥伴湛積科技5000萬元，希望強化自身電池模組及電機馬達和電控三電整合平台解決方案，在儲能系統方面，西勝已打入全球前三大UPS廠，成為其儲能系統整合方案提供者，未來產品將擴大至家用儲能系統。

隨著電動自行車、儲能產品業務出貨持續增長，非IT業務成為今年營運成長主力。

西勝1月合併營收1.92億元，月增27%，年減4.88%；依出貨類型分析，本月IT類出貨穩定回溫，較上月成長31%；電動車等非IT類產品持續放量，較上月成長14%，占總營收近22%。

西勝表示，今年整體營收，IT業務預期將小幅增長，非IT業務則是營運成長主力；在電動車與儲能相關電池模組產品出貨加持下，配合IT類產品營收之回溫，營運表現應會逐月成長，隨著電動自行車、儲能產品業務出貨持續增長，將帶動整體毛利率提升。