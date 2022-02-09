據內政部最新統計，2021年住宅建照寫下近年新高，2021年全台住宅建築執照宅數達16萬9651宅，面積達745.6萬坪，和2020年相比，宅數增加6.5%，面積增加7.2%。在各都會表現上，台南市年增34.5%、高雄市年增28.0%，增幅最為顯著，其餘各有消長，六都之外的都會，以宜蘭、苗栗、嘉義、屏東等區域表現也十分強勢。住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨指出，雖有政策打房，許多區域仍推案頻頻，不過去年在工料雙漲下，許多業者選擇暫緩開工，預估使照增加速度應會放緩。

最新統計中較值得注意的是各區域表現，在建照表現上，六都中以台南高雄增幅最多，分別為34.5%與28.0%，桃園增加4.9%，值得一提的是台北市在危老推動下，增幅達16.3%，而新北市減少11.1%為六都中建照量減少最多的區域，台中市推案也出現調控，減幅4.1%。

六都之外，建照以嘉義縣增加89.3%最嚇人，屏東縣以76.1%緊追其後，近來熱度爆表的新竹縣市，建照表現上並不理想，其中新竹建照還比2020年少了31.5%。徐佳馨指出，六都的建照表現反映區域利多；六都外也因為地方選舉建設話題加上在地業者想要站上這波浪頭而積極推案所致；而新竹縣市因近期房市過熱引起關注，加上區域後市看好，建商不急著推案，也是建照減少的主要原因。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，建照反映了市場供給，2021年建照數為1995年後的新高，受到資金熱潮及市場氛圍地推動，投資買盤積極尋找價格尚有成長空間的區域，因此可觀察到本波推案也從蛋黃擴及到蛋白甚至蛋殼區，但在工料雙漲壓力與政府升息並且緊縮土建融與限期開發的壓力下，經營開發者若缺乏資金及資源，較容易陷入困境，建議民眾購買預售也特別注意建商信譽。