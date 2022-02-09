據兩名熟悉相關事務的消息人士指出，歐洲央行(ECB)正在準備應對由俄羅斯所支援的網路攻擊可能。目前俄羅斯與烏克蘭緊張情勢升溫，歐洲正為任何的金融衝擊預作準備。
知情人士指出，歐洲央行行長拉加德(Lagarde)目前已經對由俄羅斯可能發起的銀行網路攻擊表持警戒。據了解，ECB在疫情期間一直關注於普通詐欺案，但是烏克蘭軍事危機卻讓ECB的注意力轉向俄羅斯的網路攻擊。
ECB並已經開始檢視各銀行的網路防禦力問題。各家銀行開始進行網路戰的演練，以測試抵禦攻擊的能力。
ECB已經將解決網路安全的脆弱性問題擺在第一優先事項，但是拒絕對該消息提出評論。
另外據湯森路透的監管情報，紐約的金融服務部門也在一月下旬對金融機構發出警報，警告俄羅斯如果入侵烏克蘭，觸發美國制裁，俄羅斯可能發起報復性的網路攻擊。
俄羅斯一再表示，否認俄羅斯政府與世界各地的駭客活動有任何關連，並指出，願意與美國和其它國家合作，打擊網路犯罪。
德國金融監管單位主管Mark Branson在周二的一場視訊會議指出，網路戰與地緣政治和安全是互相有關連的。
白宮還指責俄羅斯應對2017年的「NotPetya」網路攻擊負責。當時，一種網路病毒致使烏克蘭部分基礎設施癱瘓，導致數十個國家的數千台電腦癱瘓。
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