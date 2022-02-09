金馬、金鐘雙金影帝常楓，大年初六在家安詳辭世，享耆壽98歲。常楓年輕時在業餘劇團演出，服兵役期間加入軍中的勞軍劇團，1949年，他隨國民革命軍來到台灣，1950年左右加入中華民國空軍大鵬話劇隊，自此即投入演藝事業，於1951年主演電影《惡夢初醒》打開知名度。

踏上星途後，常楓1976年即以《香花與毒草》獲得金馬獎最佳男主角，2008年獲金馬獎終身成就獎，也曾在1984年及1986年各以《華視劇展：兩種結尾》、《華視劇展：秋月春風》兩度獲得金鐘獎最佳男主角獎，2008年也從大導演李行手上獲頒第45屆金馬獎終身成就獎，2015年再獲頒金鐘50的特別貢獻獎。

私生活方面，常楓於1956年與張遙結婚，婚後外型亮麗的張遙亦成為演員，兩人育有一子一女，其女常青童年時即繼承父母衣缽，直到出國求學才退出演藝圈，晚年夫妻倆與女兒同住，其子則長年定居國外。

常楓生前參與演出的電影破百部，是影壇長青樹，最後1部演出作品，是與名導蔡明亮合作的《月亮 樹》，常楓遺作《月亮 樹》去年登上台北電影節，當時蔡明亮形容常楓就像1棵樹，「越老越漂亮、越瀟灑」，而今常楓離世，身影則永留大師鏡頭之下。