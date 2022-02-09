北京冬奧賽事越來越精采，而除滑雪、滑冰、冰球項目外，大家可能對冰壺競賽較陌生。昨天在冰壺混雙決賽中，義大利康絲坦丁妮(Stefania Constantini)/莫桑奈爾(Amos Mosaner)以8：5擊退挪威斯卡絲蓮(Kristin Skaslien)/內德雷高特恩(Magnus Nedregotten)，奪下隊史首面冰壺金牌。

義大利這次來勢洶洶，以一波11連勝摘下金牌，這是義大利代表隊本屆冬奧第2面金牌，也是隊史首面的冰壺金牌，可說是大豐收，他們從循環賽開始就一路高歌猛進，以10連勝闖進決賽，對決於2018年平昌冬奧混雙拿下銅牌的挪威組合，值得一提的是這對挪威組合是夫妻檔，場上默契無庸置疑，實力強勁。

首局比賽義大利先進行守備，但過程出現小失誤，讓對方先取得2：0領先，次局義大利扳平戰局打成2：2，第三、四局輪到挪威守備，可惜讓義大利一口氣奪下4分，以2：6大幅落後，雖然後面兩局挪威苦苦追趕，最後仍被義大利女將康絲坦丁妮清開關鍵2分，以5：8敗陣。

the Italian Curling Mixed double team is gorgeous and is undefeated so far, so I gotta Stan. Stefania Constantini especially, she's curling with incredible accuracy pic.twitter.com/hEzh07usfJ — Riley Lewis (@RileyCarsonCola) February 7, 2022

冰壺起源於16世紀蘇格蘭，1511年在當地首次出現最早冰壺比賽，1980年正式成奧運項目，之後得以出現在1998年日本長野冬季奧運中。而大家肯定對這個「壺」相當好奇，比賽所用的石壺直徑29公分、重量約19公斤，由不含雲母花崗岩磨成，球員則會用手移動石壺，再持「冰刷」控制其動向。