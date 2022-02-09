參選台北市長？ 陳時中昨稱沒拒絕今改口： 不如說是表態不選舉

行政院昨（8）日宣布開放福島食品輸入，並祭出三原則及三配套，國民黨團則抨擊蔡政府連全台雞蛋荒都搞不定，卻又要再次交換國人食安健康，突襲國人解禁日本核區食品；而國民黨立委洪孟楷也質疑，趕在過年期間就要開放日本福島核食進口，真的有這麼急嗎？尤其民進黨在今年底計劃組政務官團隊競選地方縣市首長，看完出席政院記者會的政務官，他不禁想問，這難道就是參選的起手式嗎？

對於福島食品將解禁，洪孟楷今（9）日在臉書指出，國民黨團強烈堅持：一、完全零檢出。二、提供檢舉專線02-2358-8364檢舉偷跑的核區食品。三、行政院以行政命令公布開放，國民黨團堅持備查改為審查。四、近期召開公聽會，檢視「三原則、三配套」是否可行，不讓護食安淪為口號。

洪孟楷要問蔡政府，趕在過年期間就要開放日本福島核食進口，真的有這麼急嗎？2350萬台灣國人真的需要現在就吃福島核區食品？這不是天上掉下來的禮物，而是民進黨政府強行施壓、突襲人民的食品健康；尤其民進黨在今年底計劃組政務官團隊競選地方縣市首長，包括衛福部長陳時中、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲，「恰好」都是出席政院開放福島核災食品記者會政務官，昔日民進黨有萊豬立委，現在又有「核食部長」、「核食主委」，這難道就是參選的起手式嗎？

洪孟楷表示，國人堅持食安不容折扣，因此過去民進黨在馬政府時期反對核食所說的：「核災輻射危害國人，為民眾健康把關，不能為外交犧牲國民健康。」這句話，今天他也原封不動地還給民進黨政府。