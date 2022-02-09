知名導演兼演員明金成，於8日晚間11點左右因心肌梗塞緊急送往醫院搶救仍驟逝，遺留妻子與一對剛出生的龍鳳胎兒女，讓親友悲痛萬分。但其實他在27年前也曾在鬼門關前走一遭，遭人拿刀瘋狂砍殺，他雖躲得快閃過致命一刀，但臉部仍被砍傷，到醫院縫了200多針才救回一命。

在鏡頭上，不難看出明金成臉上有一道疤痕，讓人不免好奇怎麼來的，而他也曾登上節目《國光幫幫忙》吐露臉上傷疤的由來，他坦承年輕時因是特種部隊出身，力氣大、脾氣也比較火爆，因此經常在路上鬧事，但過去都是別人受傷，沒想到那次自己卻身受重傷。

明金成回憶起當時開車因差點撞到水泥攪拌車，趕緊向司機點了點頭、比出不好意思的手勢，對方卻不領情搖下車窗狂罵三字經，他聽到後火氣便上來衝上前去打算將司機拖下來扁，沒想到對方的同伴看到後拿起了割纜線的短刀從副駕駛座衝下來，當時他因沒看到短刀還想著要揍同伴，沒想到下秒短刀便出現在他面前，從額頭一路劃到下巴，他才驚覺「就是要殺我就對了，應該幾乎是要我的命」，所幸當時他戴著眼鏡才沒傷到眼睛。

明金成回憶當時遭人砍殺的場景。（圖／YOUTUBE）

但緊急送醫後，才發現傷口很深，醫生縫了270針才撿回一條命，而當時正要拍電影《熱帶魚》的眀金成，也因為臉部浮腫變形錯失其中角色，讓他相當喪氣一度陷入憂鬱，覺得自己被毀容無法再當演員，經過此事他也發誓不再與人起衝突。如今他卻突發心臟病離世，讓許多人相當感慨。

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