2022 Taipei AMPA系列展—「台北國際汽機車零配件展」、「台北國際車用電子展」將於今年4月20日在南港展覽1館展出4天，實體展有近600家參展商使用1200個攤位，規模較去年成長1倍。而電動車將是本屆重點，要展出與世界級大廠NXP合作開發的4D成像雷達、以及機車盲點雷達等產品。

另有全新推出的「AMPA DigitalGo數位加值行銷服務方案」，從4月11日至24日線上展出。共有裕仁工業、大邁佳科技等150間廠商報名，展品品項琳瑯滿目，從汽車零配件、汽車製造檢修相關設備，到機車零配件、騎士人身部品等皆在內。

2021年國內汽車零配件出口金額高達79億8594萬美元，年成長14％，尤其出口中國、墨西哥及德國成長超過4000萬美元。

此次Taipei AMPA包括有汽車改裝及配件、零件、照明及電動車相關零配件與設備等四大展區，目前參加家數超過預期，台灣最具規模的摩擦材料產品專業製造商的南晃交通、汽車座椅安全帶及空氣濾清器生產專家的彰茂企業，綠能加速器的泰茂實業等指標大廠都已加入。

電動車也是本屆展覽重點之一，有全球前十大電源供應器製造商飛宏科技，以及大亞電線電纜、健和興端子等特斯拉供應鏈廠商。

本屆車電展參展商為升電裝，除展出未來電動車的標配「先進駕駛輔助系統(ADAS)外，更將展出最新與世界級大廠NXP合作開發的4D成像雷達、國外標配且與國內電巴合作之大型車內輪差系統及機車盲點雷達等。

外貿協會表示，在中央疫情指揮中心尚未因疫情禁止辦理大型活動前，2022 Taipei AMPA ＆ AMPA DigitalGo將如期展出。