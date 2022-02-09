演而優則導的導演明金成，上月20日才喜獲龍鳳雙胞胎成為新手爸爸，8日深夜因心肌梗塞送醫搶救後不治，享年51歲，遺體今（9日）凌晨兩點多移往二殯。據了解，還在做月子的明金成遺孀明林沛締（Patty）希望低調處理後事，目前沒有要設靈堂供親友弔唁，因疫情關係也傾向只辦家祭，後事由他生前從事殯葬業的好友負責打理，演藝圈好友屈中恆、庹宗康以及六月、黃小柔及老公王睿協助處理。

Patty半個多月前才驚險產下龍鳳雙胞胎，小姊弟出生19天就失去爸爸呵護，突然痛失摯愛的Patty也亟需休養，六月表示，希望Patty可以好好休息，「Patty做不到的事，我們會幫忙做！這功課真的有點難，但媽媽都是堅強的，很難走，但還是會走過。她現在需要的是陪伴。」。

六月18歲就認識明金成，也是因為他才入行，有28年深厚交情，3年前還擔任明金成婚禮的總招待，兩人參與了彼此人生最重要的各階段。六月受訪時表示，今凌晨12點左右接到消息，1點前就趕到醫院見好友最後一面，「他很安詳，就好像睡著一樣。」她說，可能最近天氣變化大，明金成身體比較疲累，心臟覺得有點不舒服，不料發生憾事。

六月暱稱明金成「小明」，「我18歲就認識小明！當時他是『台北神話』（pub）的店長，我去應徵，他一看到我就說『妳回去吧，妳未成年不行』，說我長得一副未成年的樣子，我就給他看我的身分證！」當時明金成正在拍《兒子三個半》，她覺得如果能多些外快滿好的，就問他可否介紹她去拍戲，「他就把我介紹給楊冠玉導演，我開始參與《青春教室》演出。」

後來六月把Pub工作辭掉想要專心當演員，結果一辭掉就沒工作，「當時小明正在拍《四千金》，我去拜託他、想跟他借錢，他告訴我，我借妳這3000塊，妳一樣不會有工作，不如到我的另一家店上班。他真的好有智慧！既沒有借我錢，又解決我的困難，就是他教我怎麼釣魚，而不是只丟給我魚。」

六月回憶兩人之間許多有趣互動，「我們曾經一起去去蘇州拍戲，鬧了好多笑話。他每樣東西都故意要殺價，當時人力推車4元，他殺價2元，師傅就說『大哥，你可以看你的體型嗎？』，我們之間發生很多好笑的事，加上他有天生幽默感，同一件事他講起來就特別好笑，我很喜歡聽他說故事，只有他跟楊銘威可以讓我笑點變很低，我們拍《歡喜來逗陣》時，就是因為他們兩個，不斷戳中我笑點，害我一直笑場。跟他一起工作真的很愉快。」

明金成在演藝圈擁有絕佳好人緣，六月大讚他人際關係真的很好，朋友都是幾十年交情，「他講理時不會有脾氣，不會用情緒處理事情，有什麼事情就好好處理溝通，很少聽到他大吼工作人員，很像調解委員會，聽到誰跟誰不合，他就來處理、化解。」

「有次我正在處理一段友情，覺得跟對方無法繼續當好友了。是他跟我說，有時不想繼續當朋友，不用多說什麼，只要暫時關上門就好了，時間過了門就會自動再打開。他覺得我不需要去主動說不要當朋友了，人情留一線，因為人跟人之間合久必分、分久必合。他真的是我的良師益友！」

她遺憾好友驟逝，還來不及分享更多爸爸的喜悅。月子中心最近因為疫情關係，把關很嚴格，她也一直還沒去探望，「疫情讓我們更常常說再見就永遠不見。上一次見到他，已經是一、兩個月前去他家聚餐，因為我橫跨他的很多群組，所以很多聚會都會參加，也才會當他婚禮總招待。如果告別式需要總招待，我也願意」。