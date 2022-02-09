據宏大國際資產今（9）日公布最新統計，近六年來，住宅、商業和零售、工業和倉儲、辦公，這四大類不動產，核發建照樓地板面積，各都互有消長。其中台北市以辦公扮演領頭羊角色，一路領先全台；桃園則以工業和倉儲，傲視各都；台中市則一舉拿下住宅、店面、及四大不動產總樓地板面積最大量的冠軍。

宏大國際資產公司今天公布最新調查，根據近年建築執照請照的總樓地板面積來觀察，全台六都加上新竹，合計七都，走勢大不同。

宏大國際資產公司總經理陳益盛今天表示，早年台灣不動產的漲跌，以區域來觀察，全台走勢大致是一致的，也不分住宅、店面、商辦…等分類。但是，近年來隨著區域交通發展改善，消費習慣及經營型態多變，不同類型不動產產品的市場好壞，取決於源頭使用者(企業)的產業興衰，不再是僅看大盤走勢來判斷。

陳益盛指出，2016年以來六年間，四大類商用不動產的市場變化很大，但正是建築業大展鴻圖的時機。

宏大國際資產分析，如就各類型產品進一步來看座落區域，可以較全盤看出各都的產業聚集及變化。

其中工業類產品樓地板面積排名榜首，為桃園；商辦產品方面，則為台北長期領先；台中則穩坐住宅、店面二項第一。

宏大國際資產最新調查顯示，台北市商辦市場向來最為活躍，近幾年建照核發量，佔了六都+1比重高達近4成，每年新建11萬坪~18萬餘坪之間；排名第二是新北市，每年約達6~8萬餘坪。

在零售和店面市場，陳益盛表示在2016年時他就提到「台北市東區店面光環不再」，至今逐步應驗，近年自從陸客觀光客遞減之後，在電商消費逐年攀升之際，實體店面消費金額持續下滑，加上新冠疫情可謂雪上加霜，因此近幾年零售市場表現差，相對也反映到新建照申請。六都加一的七個城市，近六年新增樓板面積是四大類增加最少。

工業/倉儲市場方面，調查顯示，自2012年來工業不動產已逐年擺脫「空蕩蕩廠房乏人問津」，成為「熱騰騰寸土寸金」。六都+1近六年來，工業及倉儲開發是穩定成長，尤其桃園從2016年就帶頭成長，在2019年新建樓地板就達69.6萬餘坪創近20年新高；2020-2021增加幅度雖趨緩，但仍是六+1都最高，新北及台中緊追在後。

土地市場/住宅建造方面，土地市場交易約有5成以上是做為住宅建案的原料，如果將工業地、地上權案、特定商場錯開，住宅占比可達8成，所以住宅建照請照統計可以最直接反映土地市場的冷或熱。

統計結果顯示，六都+1的建照請照自2016年以來，大致全都是逐年攀升。尤其，台中明顯請照量最大，自2018-2021計4年間，年年突破百萬坪，於2020年達近年最高的152.7萬餘坪。

至於排名第二名之爭，新北市及桃園市也互有領先，也同時突破百萬坪樓地板面積。

住宅市場的熱絡，更帶動土地市場，持續連五年成交量攀升，到了2021年才稍回放緩。