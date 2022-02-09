因應台灣年輕人針對頂級、清爽型啤酒的喜好日益增加，為提供消費者更加多元的啤酒選項，海尼根預計在2022上半年正式引進來自阿爾卑斯山的Edelweiss艾德懷斯「小白花」頂級白啤酒。這是繼其先後在韓國、新加坡、馬來西亞取得銷售第一的佳績後，再次擴大亞洲足跡的重要里程碑。

Edelweiss艾德懷斯「小白花」頂級白啤酒採用優質小麥等全天然的成分，加入阿爾卑斯山獨特草本植物（包含鼠尾草、鳶尾根和接骨木花）釀造，風味帶有獨特的花果香氣。在全球廣受女性消費者及優質啤酒飲用者的喜愛。

為讓消費者搶先體驗「小白花」頂級白啤酒的清新氣息，海尼根特於上市前推出早鳥預購，全台限量售完為止。7-11統一超商禮盒內附Edelweiss艾德懷斯「小白花」頂級白啤酒500ml罐裝兩入及艾德懷斯經典啤酒杯；即日起開放ibon預購。全家便利商店限量禮盒則內附Edelweiss艾德懷斯「小白花」頂級白啤酒500ml罐裝兩入及艾德懷斯時尚托特包；消費者可透過「刷就購」下訂！給愛嘗鮮的啤酒品飲族最清新脫俗的全新頂級白啤酒體驗。

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