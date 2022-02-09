在大陸經營必勝客與肯德基餐廳的百勝中國9日公布2021年業績，股價早盤受壓，曾挫4.78％報341.2港元，11：03跌幅收窄至3.69％。

百勝中國公布，截至2021年底全年淨利潤9.9億美元，年增26.3％。經調整淨利潤?5.25億美元，年減15％，每股攤薄盈利為2.28美元。總收入98.5億美元，年增加19％。

百勝中國全年餐廳利潤率13.7％。系統銷售額較上年同期增加10％，同店銷售額年減1％，其中肯德基下降3％，必勝客增加7％。

全年共開設1806家門市，或淨新增1282家門市，數量創新高。截至2021年底，大陸門市總數達到11788家，預計2022年淨新增約1000至1200家新店。

單計2021年第四季，百勝中國淨利潤由2020年同期的1.51億美元增加至4.75億美元，總收入22.9億美元，年增加1％。但由於疫情影響加劇導致同店銷售額下降11％，餐廳利潤率?7.5％，相對上年同期的15.1％大減一半。

百勝中國首席財務官楊家威表示，新冠疫情為業務運營帶來巨大的波動。展望2022年，由於疫情帶來的不確定性、疲軟的宏觀環境、消費者信心轉弱和通膨壓力加劇，預計2022年公司的業務和經營環境仍將充滿挑戰和波動，積極採取行動提升銷售並管理成本。