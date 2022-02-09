投信連6日買超、合計逾180億元，與政府基金合體扮演台股最強的內資多頭指標，推升晶圓雙雄台積電（2330）及聯電（2303）配合前一天美股ADR反彈，今（9）日股價回神彈升，而投信代操基金認養股ABF載板雙雄、面板三虎、航運股（包括航空雙雄及貨櫃三雄）等今天同步大漲，推升台股加權指數大漲百點以上，指數於11點過後再度站上18100點。

投信今年來已達246億元，主要是近6日集中火力加碼180億元，投資專家一致表示，政府基金與投信齊手加碼台股，扮演台股多頭總司令，是台股在虎年開紅盤後連三漲的重要功臣，近3個交易日台股已反彈逾400點。

投資專家指出，美股四大指數昨天同步收紅，費城半導體指數上揚2.4％，那指也上揚1.28％，是台股科技股今天漲勢領先的主因，尤其光電股及電子零組件股，各在面板族群及ABF載板欣興及南電等強漲下大漲。

法人認為，若美股持續反彈，投信買盤可望不中斷，有機會繼點火拉抬，屆時可能會逼使外資回頭加碼台股，將有機會進一步推升台股指數，第一季台股仍有機會向前波歷史高點18619點叩關。