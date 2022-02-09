台東縣綠島鄉8日晚間發生酒駕車禍事故，海巡人員協助將傷者後送。（海巡署第一三岸巡隊提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣綠島鄉8日晚間發生酒駕車禍事故，海巡人員協助將傷者後送。（海巡署第一三岸巡隊提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣綠島鄉8日晚間發生酒駕車禍事故，海巡人員協助將傷者後送。（海巡署第一三岸巡隊提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣綠島鄉8日晚間發生酒駕車禍事故，4名外籍旅客在用餐返回民宿時，其中2名外籍男遭許姓小客車駕駛疾速撞上噴飛，其中1人昏迷倒地不起送往醫院搶救，另1人頭部撕裂傷、腿部骨折，所幸皆無生命危險。據了解，當時許男酒駕肇事逃逸，事後才向警方自首，涉犯酒駕、肇逃、遺棄等罪嫌，移送台東地檢偵辦。

警方調查，事發在綠島鄉公館村鄰近機場與衛生所前路段，1名海地籍和1名印尼籍男子8日晚間10時50分許被酒駕的許男撞倒在地；當時許男駕車疑似恍神，轉彎處驚見前方有車燈閃爍，且未察A柱方向有路過行人，一時不慎將2男撞飛，但他當下並未停車查看，事發後才逕自前往警局自首。

據了解，事故發生位置距離綠島衛生所不遠，救護人員當時迅速將傷者送醫搶救，經衛生所醫師評估後，2傷者皆頭部撕裂傷、腿部骨折，需後送至台東市區醫院進一步治療，凌晨緊急向綠島安檢所請求支援，由海巡隊後送傷者轉診治療。

海巡人員凌晨2時20分許以船艇將2名傷者載至台東富岡漁港，由消防員協助轉送馬偕醫院救治。

警方表示，許男家屬深感虧欠，在得知傷者非本國籍後，也積極配合協助處理治療費用，警方提醒，由於深夜較暗行車視線不佳，行車務必減速慢行，以維護自身及他人性命安全。

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